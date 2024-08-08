МИД Польши вызвал поверенную в делах Нигерии из-за задержания студентов

МИД Польши вызвал временную поверенную в делах Нигерии в Варшаве в связи с задержанием польских студентов, которые размахивали российскими флагами на демонстрации на севере африканской страны. По словам замглавы польского МИД Анджей Шейна, учащиеся "оказались не в том месте" и Варшава хочет их немедленного освобождения.

"В МИД была приглашена временная поверенная в делах посольства Нигерии в Варшаве в целях совместных усилий по освобождению группы польских студентов, а также для прояснения ситуации", — говорится в сообщении польского МИД.