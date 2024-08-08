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8 августа, 16:29

МИД Польши вызвал поверенную в делах Нигерии из-за задержания студентов

МИД Польши вызвал временную поверенную в делах Нигерии в Варшаве в связи с задержанием польских студентов, которые размахивали российскими флагами на демонстрации на севере африканской страны. По словам замглавы польского МИД Анджей Шейна, учащиеся "оказались не в том месте" и Варшава хочет их немедленного освобождения.

"В МИД была приглашена временная поверенная в делах посольства Нигерии в Варшаве в целях совместных усилий по освобождению группы польских студентов, а также для прояснения ситуации", — говорится в сообщении польского МИД.

Антиправительственные протесты в Нигерии унесли два десятка жизней
Антиправительственные протесты в Нигерии унесли два десятка жизней

Напомним, в нигерийском штате Кано семерых граждан Польши задержали во время антиправительственных протестов за размахивание российскими флагами. Позже выяснилось, что это студенты Варшавского университета с факультета "Африканистика" и их преподаватель. Все они приехали в Нигерию по обмену. Представитель Департамента госбезопасности африканской страны Питер Афунанья отметил, что арест не был направлен против польских граждан в целом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MOZCO Mateusz Szymanski

Александра Мышляева
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