МИД Польши вызвал поверенную в делах Нигерии из-за задержания студентов
МИД Польши вызвал временную поверенную в делах Нигерии в Варшаве в связи с задержанием польских студентов, которые размахивали российскими флагами на демонстрации на севере африканской страны. По словам замглавы польского МИД Анджей Шейна, учащиеся "оказались не в том месте" и Варшава хочет их немедленного освобождения.
"В МИД была приглашена временная поверенная в делах посольства Нигерии в Варшаве в целях совместных усилий по освобождению группы польских студентов, а также для прояснения ситуации", — говорится в сообщении польского МИД.
Напомним, в нигерийском штате Кано семерых граждан Польши задержали во время антиправительственных протестов за размахивание российскими флагами. Позже выяснилось, что это студенты Варшавского университета с факультета "Африканистика" и их преподаватель. Все они приехали в Нигерию по обмену. Представитель Департамента госбезопасности африканской страны Питер Афунанья отметил, что арест не был направлен против польских граждан в целом.
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