В Новороссийске по подозрению в педофилии ищут мужчину — он попал на видео

В Новороссийске разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении сексуального насилия над ребёнком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по Краснодарскому краю, опубликовав видео разыскиваемого с призывом о помощи в розыске.

Подозреваемый в насилии над детьми в Новосибирске мужчина попал на камеры видеонаблюдения. Видео © VK / ГУ МВД России по Краснодарскому краю

"Продолжается розыск подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности, насильственные действия сексуального характера. Правоохранительными органами устанавливается личность и местонахождение мужчины, изображённого на фото и видео", — указано в публикации.

Тех, кому знаком этот человек, просят обращаться в полицию по телефонам УМВД России по г. Новороссийску: 112; 8 (8717)-60-55-10 или +7 930 884-52-62.