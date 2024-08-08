В Новороссийске по подозрению в педофилии ищут мужчину — он попал на видео
Мужчина, которого подозревают в насилии над несовершеннолетним в Новороссийске. Обложка © VK / ГУ МВД России по Краснодарскому краю
В Новороссийске разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении сексуального насилия над ребёнком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по Краснодарскому краю, опубликовав видео разыскиваемого с призывом о помощи в розыске.
Подозреваемый в насилии над детьми в Новосибирске мужчина попал на камеры видеонаблюдения. Видео © VK / ГУ МВД России по Краснодарскому краю
"Продолжается розыск подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности, насильственные действия сексуального характера. Правоохранительными органами устанавливается личность и местонахождение мужчины, изображённого на фото и видео", — указано в публикации.
Тех, кому знаком этот человек, просят обращаться в полицию по телефонам УМВД России по г. Новороссийску: 112; 8 (8717)-60-55-10 или +7 930 884-52-62.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Новосибирской области извращенца-убийцу поймали на поглядывании за посетительницами женского туалета в сельской больнице. Речь идёт об Александре Кужилове, который в 2003 году изнасиловал и жестко лишил жизни маленькую девочку, за что получил 20 лет в колонии особого режима. Прошлой осенью он вышел на свободу, лишив покоя местные семьи с детьми.