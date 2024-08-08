Мирный житель погиб при обстреле белгородской Бессоновки со стороны ВСУ

"В результате обстрела села Бессоновка погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных ран до приезда бригады скорой помощи", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Ранее Life.ru сообщал, что Гладков вместе с главой Краснояружского района Андреем Миськовым приехали в село Колотиловка, чтобы попросить людей покинуть опасную территорию из-за увеличения числа украинских обстрелов. Глава региона пообещал, что в отсутствие хозяев питомцев, которых нельзя забрать с собой, будут кормить бойцы.