Мирный житель погиб при обстреле белгородской Бессоновки со стороны ВСУ
В результате обстрела села Бессоновка Белгородской области погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В результате обстрела села Бессоновка погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных ран до приезда бригады скорой помощи", — написал Гладков в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что Гладков вместе с главой Краснояружского района Андреем Миськовым приехали в село Колотиловка, чтобы попросить людей покинуть опасную территорию из-за увеличения числа украинских обстрелов. Глава региона пообещал, что в отсутствие хозяев питомцев, которых нельзя забрать с собой, будут кормить бойцы.
Telegram / Настоящий Гладков