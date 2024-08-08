В отеле Юксекова таинственным образом умер глава нефтяной разведки Турции

Руководителя турецкого департамента разведки нефти 53-летнего Мехмета Салиха Бюлента Садиоглу нашли мёртвым в номере отеля в городе Юксекова провиции Хаккари. Об этом сообщают СМИ Турции.

Газета Hurriyet пишет, что покойный по рабочим делам остановился в одном из отелей города. Его спутники забеспокоились, когда он утром не спустился завтракать и попросили персонал отеля выяснить, в чём дело, те вскрыли дверь и увидели, что Садиоглу лежит без движения на полу. В отель вызвали полицейских и медиков, но врачам по прибытии оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Назначено вскрытие.