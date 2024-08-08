В Киеве не хотят прямых переговоров с Москвой прямо сейчас
Ермак заявил, что Киев не видит смысла в прямых переговорах с Россией
Власти Украины не видят смысла сейчас вести переговоры с Россией, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
"Мы чётко понимаем, что никакого смысла в каких-либо переговорах <…> вот таких прямых, во-первых, на сегодня не существует. А вообще мы не видим в этом результата, который нужен Украине", — заявил он в интервью "Европейской правде".
По словам чиновника, Киев не готов идти на территориальные уступки и собирается до конца года провести второй "мирный саммит" для урегулирования конфликта по модели, предложенной в Швейцарии. Его организация зависит от ряда условий, которые всё ещё не выполнены, уточнил Ермак.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина никак не отреагировала на условия урегулирования конфликта, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным. По его словам, диалог без "главного переговорщика" выглядит "не очень понятно".
Telegram / Андрій Єрмак