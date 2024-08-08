В Киеве не хотят прямых переговоров с Москвой прямо сейчас

Власти Украины не видят смысла сейчас вести переговоры с Россией, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

"Мы чётко понимаем, что никакого смысла в каких-либо переговорах <…> вот таких прямых, во-первых, на сегодня не существует. А вообще мы не видим в этом результата, который нужен Украине", — заявил он в интервью "Европейской правде".

По словам чиновника, Киев не готов идти на территориальные уступки и собирается до конца года провести второй "мирный саммит" для урегулирования конфликта по модели, предложенной в Швейцарии. Его организация зависит от ряда условий, которые всё ещё не выполнены, уточнил Ермак.