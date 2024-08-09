Опубликовано леденящее душу видео с участием молодой петербурженки в день её гибели

Зверски убитая 25-летняя жительница Санкт-Петербурга, тело которой с множественными ранениями было обнаружено 8 накануне, 8 августа, в день гибели заходила домой с четырьмя мужчинами. Это следует из последнего видео с участием девушки, записанного на камеру домофона.

На опубликованной записи видно, как будущая жертва в приподнятом настроении открывает дверь в подъезд, пытаясь закрыть камеру ладонью в момент появления в кадре её спутников. Впрочем, вся компания успела "засветиться". Назад никто из них в день убийства девушки через парадную уже не вышел. При этом некоторые жильцы видели, как несколько молодых людей спускались по водостоку.