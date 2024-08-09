Опубликовано леденящее душу видео с участием молодой петербурженки в день её гибели
Найденная мёртвой петербурженка в день гибели попала в камеру домофона с мужчинами
Зверски убитая 25-летняя жительница Санкт-Петербурга, тело которой с множественными ранениями было обнаружено 8 накануне, 8 августа, в день гибели заходила домой с четырьмя мужчинами. Это следует из последнего видео с участием девушки, записанного на камеру домофона.
На опубликованной записи видно, как будущая жертва в приподнятом настроении открывает дверь в подъезд, пытаясь закрыть камеру ладонью в момент появления в кадре её спутников. Впрочем, вся компания успела "засветиться". Назад никто из них в день убийства девушки через парадную уже не вышел. При этом некоторые жильцы видели, как несколько молодых людей спускались по водостоку.
Последнее видео с участием погибшей. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ
Напомним, что изрезанное тело 25-летней жительницы Северной столицы обнаружил её приятель. По предварительным данным, погибшая устроила дома бурную вечеринку с наркотиками. Сбежавших гостей сейчас ищут.
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