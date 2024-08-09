В желании увековечить Байдена на горе Рашмор увидели следование карго-культу

Предложение бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси увековечить президента страны Джо Байдена на горе Рашмор схоже с мыслями последователей карго-культа. Такое мнение озвучил публицист Алексей Белов.

Автор материала 360.ru нашёл сходство с недавним предложением установить в Киеве монумент экс-президенту Штатов Рональду Рейгану на месте одного из ранее снесённых коммунистических памятников. По мнению журналиста, это вовсе не свобода, а лютый тоталитаризм, отвратительный в своей попытке казаться чем-то иным.

"И они не либералы, а банальные последователи карго-культа с его неизменным преклонением перед существами "высшего порядка", которые выглядят таковыми лишь в глазах дремучих туземцев", — отметил Белов.