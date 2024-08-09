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9 августа, 05:02

Под ударом сердце: Названа опасность будильников каждые пять минут

Эндокринолог Павлова: Мозг расценивает несколько будильников по утрам как угрозу

Привычка ставить сразу несколько будильников с небольшими интервалами рискует обернуться проблемами со здоровьем, предупредила врач-эндокринолог Зухра Павлова. По словам медика, внезапное пробуждение от громкого звука вызывает у организма стрессовую реакцию.

"Мозг воспринимает это как угрозу и начинает выделять адреналин. В результате сердце начинает быстро биться, а кровяное давление повышается", — пояснила собеседница РИА "ФедералПресс".

А если пробуждение ещё и совпало с периодом глубокой фазы отдыха, человек рискует столкнуться с инертностью сна. Это состояние, при котором физическая работоспособность и умственные показатели находятся на нуле даже спустя несколько часов после пробуждения. Чтобы избежать этих проблем, стоит призадуматься об использовании альтернатив громкому звуковому сигналу в заданное время.

"Можно рассмотреть световой будильник, который воспроизводит эффект рассвета. Также стоит заменить привычный сигнал будильника на мелодию, громкость которой постепенно увеличивается в течение примерно десяти минут. Это поможет избежать резкого пробуждения от громких звуков", — заключила Павлова.

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Ранее Life.ru делился топовым лайфхаком, который выработает привычку просыпаться с первым же будильником в хорошем расположении духа. Уверенному началу нового дня поспособствуют бодрящее занятие с утра вроде зарядки дома или тренировки в спортзале.

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Shutterstock / FOTODOM / Terang Bulan Gallery

Илья Пушкарев
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