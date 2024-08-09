Москвичка подожгла спящего мужа и "эвакуировалась" из огненной ловушки через окно В Москве женщина попыталась сжечь мужа после ссоры, после чего прыгнула из окна 9 августа, 07:08 Telegram / SHOT

В Москве женщина попыталась сжечь собственного мужа после случившемся ссоры, сама она выпрыгнула из окна, чтобы спастись от разгорающегося огня. О случившемся пишет SHOT.

Мужчина, которого пыталась сжечь жена в квартире в Москве. Обложка © Telegram / SHOT

Накануне вечером 36-летняя женщина сильно поругалась с супругом в квартире пятиэтажки в Гольяново. Около одиннадцати вечера она в порыве обиды начала жечь его футболку, а потом бросила её на коврик у кровати, где спал супруг. Сама женщина "эвакуировалась" с третьего этажа через окно.

Соседи быстро почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Сотрудники МЧС приехали на место и разбудили ничего не подозревающего супруга. Оказалось, что его футболка в итоге не разгорелась, и в спальне было только небольшое задымление. Мужчина серьёзно не пострадал. Его жена сейчас в больнице с переломом позвоночника и травмой грудной клетки. Плюс теперь ей грозит срок за покушение на убийство.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге полицейский расстрелял свою замужнюю любовницу, которая отказалась ради него бросать своего мужа и двух детей. После этого сотрудник правоохранительных органов покончил с собой,

Авторы Татьяна Миссуми