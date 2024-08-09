Водитель джипа спровоцировал смертельное ДТП с шестью авто на МКАД

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошла авария, в которой столкнулись шесть машин. Виновником массового ДТП стал водитель джипа, который выехал на встречную полосу, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции предварительную версию.

Место ДТП в Москве. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Москвы

"На 53-м километре внутренней стороны МКАД произошла дорожная авария с участием шести единиц транспорта", — говорится в сообщении.

Джип выехал на встречную полосу на МКАД в Москве. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

В результате аварии погиб мужчина, ещё один человек госпитализирован. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы разбираются в случившемся.