Водитель джипа спровоцировал смертельное ДТП с шестью авто на МКАД
На МКАД столкнулись шесть автомобилей, погиб один человек
Место ДТП в Москве. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Москвы
На Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошла авария, в которой столкнулись шесть машин. Виновником массового ДТП стал водитель джипа, который выехал на встречную полосу, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции предварительную версию.
Место ДТП в Москве. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Москвы
"На 53-м километре внутренней стороны МКАД произошла дорожная авария с участием шести единиц транспорта", — говорится в сообщении.
Джип выехал на встречную полосу на МКАД в Москве. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно
В результате аварии погиб мужчина, ещё один человек госпитализирован. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы разбираются в случившемся.
А ранее Life.ru рассказывал, что в подмосковном городском округе Ступино произошло ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. В аварии пострадали пять человек.