Наши ребята утащили из-под носа ВСУ немецкий трофей – БМП Marder с боекомплектом Бойцы "Днепра" отбуксировали подбитый в Запорожье украинский БМП Marder 9 августа, 07:40 Немецкая Marder. Обложка © ТАСС / ЕРА

Военнослужащие группировки войск "Днепр" смогли оттащить с поля боя подбитую немецкую машину пехоты Marder, на которой ВСУ пытались прорваться на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом рассказал стрелок штурмовой группы Юрий, видео публикует Минобороны РФ.

Штурмовики "Днепра" отбуксировали подбитый украинский БМП Marder. Видео © Минобороны РФ

"После небольшой реставрации немецкая БМП была эвакуирована, выведена своим ходом на наши позиции в 3 километрах. <...> Все четыре часа, которые мы тянули эту машину, мы были, можно сказать, целью номер один, но нам повезло, противник не узнал, не увидел нас. Поэтому получилось у нас выехать незамеченными", — поделился он.

Военнослужащий добавил, что на ремонт техники противника ушло несколько ночей, приходилось делать вылазки и стараться быть незамеченными. Сами украинские военные эвакуировать БМП не смогли, поэтому попытались уничтожить машину с дрона. Чтобы заставить Marder идти своим ходом, для техники использовали российские запчасти, отметил Юрий.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли немецкую БМП Marder и до 510 человек личного состава в результате успешных действий подразделений группировки войск "Центр" ВС РФ в ДНР.

Авторы Татьяна Миссуми