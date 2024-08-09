Французский наёмник убит в Красногоровке при ударе по танку ВСУ

Российская артиллерия нанесла удар по танку ВСУ в Красногоровке, в результате погиб наёмник из Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Француз был одним из членов экипажа подбитого танка, при ударе он был тяжело ранен. Российские военные оказали наёмнику медпомощь, однако от полученных ранений он умер.