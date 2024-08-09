Перечислены продукты, которые помогут разогнать обмен веществ после 40 лет

Людям после 40 лет уже сложнее сохранять стройность из-за снижения скорости метаболизма. Однако помочь своему организму всё-таки возможно. Улучшить обмен веществ можно благодаря включению в рацион ряда продуктов. Каких именно, рассказал "Вечерней Москве" врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

Специалист подчеркнул, что еда и напитки не ускоряют напрямую обмен веществ, они лишь влияют на механизмы, которые поддерживают метаболизм. В числе таких продуктов диетолог назвал какао, которое выступает стимулятором митохондрий. Они, в свою очередь, насыщают клетки организма энергией, из-за чего человеку хочется меньше есть. На скорость обмена веществ может повлиять и гранат, в нём содержится уролитин, который тоже стимулирует рост митохондрий. Также на метаболизм может повлиять рыба.

"Рыба улучшает пластичность оболочки клеток, из-за чего они лучше воспринимают сигналы из окружающего мира. Омега-3 в составе продукта превращает калории в тепло и ускоряет обмен веществ", — отметил Поляков.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург пополнил этот список продуктов. Он заявил, что разогнать обмен веществ также могут горький шоколад, специи (перец, имбирь, корица, гвоздика, чеснок), чёрный и зелёный чай.