В Москве юный химик хотел дома получить ракетное топливо, но вышли только ожоги

Московский выпускник смешал дома азотную и серную кислоту в надежде получить компонент ракетного топлива, однако получил только сильные ожоги глаз. По данным SHOT, 16-летнего подростка госпитализировали в Морозовскую детскую больницу. У него обнаружили химические ожоги век и роговицы.

Парень рассказал, что химикаты стащил у отца-агронома, который купил их для уничтожения сорняков. С помощью смеси парень хотел получить окислитель ракетного топлива: он поместил ингредиенты в стеклянную банку и закрыл крышку. Но та под воздействием реакции вылетела. Напуганные родители прибежали из другой комнаты и вызвали скорую.

Сейчас подросток восстанавливается в офтальмологическом отделении. А семью проверяет полиция. Сам пострадавший окончил 9-й класс, он поступает в колледж на повара.