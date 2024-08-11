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Регион
11 августа, 08:29

В Москве юный химик хотел дома получить ракетное топливо, но вышли только ожоги

Московский выпускник получил ожоги, смешав дома азотную и серную кислоту

Московский выпускник смешал дома азотную и серную кислоту в надежде получить компонент ракетного топлива, однако получил только сильные ожоги глаз. По данным SHOT, 16-летнего подростка госпитализировали в Морозовскую детскую больницу. У него обнаружили химические ожоги век и роговицы.

Парень рассказал, что химикаты стащил у отца-агронома, который купил их для уничтожения сорняков. С помощью смеси парень хотел получить окислитель ракетного топлива: он поместил ингредиенты в стеклянную банку и закрыл крышку. Но та под воздействием реакции вылетела. Напуганные родители прибежали из другой комнаты и вызвали скорую.

Сейчас подросток восстанавливается в офтальмологическом отделении. А семью проверяет полиция. Сам пострадавший окончил 9-й класс, он поступает в колледж на повара.

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А ранее Life.ru рассказывал, что детский праздник в сауне в Нижнем Тагиле обернулся кошмаром с химическими ожогами. У детей началась массовая рвота, кашель, заплыли глаза.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Iammotos

Александра Вишнякова
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