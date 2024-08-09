На Украине предрекли скачок цен на хлеб

На Украине в августе ожидают резкое подорожание хлеба. С таким предупреждением выступил директор компании "Киевхлеб" Юрий Дученко.

"Это будет в пределах 10-20% в зависимости от ассортимента. К сожалению, это вынужденный шаг, который позволит сегодня пекарям работать", — указал Дученко в украинском телеэфире.

По словам директора "Киевхлеба", некоторые предприятия уже работают в одну смену и сокращают ассортимент. Поэтому решение о повышении цен на хлеб является оправданным решением, уточнил Дученко. Он выразил сожаление, что в настоящее время отсутствуют какие-либо альтернативы этому шагу. По его словам, килограмм хлеба должен стоить около 40 гривен (примерно 84 рубля). В случае отказа от повышения цен страна столкнётся с дефицитом хлебобулочных изделий, предпредил Дученко.