Украинцев призвали готовиться к дефициту хлеба

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей и глава компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко в беседе с изданием подтвердил рост цен на сырьё для хлебобулочных изделий. По его словам, мука в стране подорожала на 50%, а остальные ингредиенты — примерно на 20%. На фоне дефицита электроэнергии постоянно растут затраты на работу оборудования, а также дорожает логистика. Как подчеркнул Дученко, в таких условиях большинство предприятий практически ничего не зарабатывают, при этом часть из них вообще вынуждена работать в убыток. Если такая ситуация сохранится, то они попросту закроются, резюмировал специалист.