Украинцев призвали готовиться к дефициту хлеба
"Минфин": Украина может столкнуться с нехваткой хлеба из-за роста цен на сырьё
Украина может столкнуться с нехваткой хлеба из-за роста цен на сырьё. Об этом местных жителей предупредило украинское издание "Минфин".
"На Украине есть реальный риск перебоев с хлебом", — говорится в материале.
Президент Всеукраинской ассоциации пекарей и глава компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко в беседе с изданием подтвердил рост цен на сырьё для хлебобулочных изделий. По его словам, мука в стране подорожала на 50%, а остальные ингредиенты — примерно на 20%. На фоне дефицита электроэнергии постоянно растут затраты на работу оборудования, а также дорожает логистика. Как подчеркнул Дученко, в таких условиях большинство предприятий практически ничего не зарабатывают, при этом часть из них вообще вынуждена работать в убыток. Если такая ситуация сохранится, то они попросту закроются, резюмировал специалист.
Как уже сообщал Life.ru, Украина потеряла около 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации из-за ударов ВС России по инфраструктуре. Отмечалось, что киевские власти не успеют восстановить всё до наступления холодов, тем более ущерб энергетике страны превысил уже миллиард долларов.