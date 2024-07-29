Украинцев призвали "готовиться к худшему" в ситуации с электричеством
Мэр Днепра Филатов* предупредил о графике включения, а не отключения света
Украинцам стоит готовится к более напряжённой ситуации с электричеством, заявил мэр Днепропетровска Борис Филатов*.
"Нам нужно готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии", — передаёт слова градоначальника украинское издание "Страна.ua".
По его словам, проблемы со светом во время отопительного сезона будут расти из-за увеличения энергопотребления.
Как уже сообщал Life.ru, Украина потеряла около 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации из-за ударов ВС РФ по инфраструктуре. Отмечалось, что киевские власти не успеют восстановить всё до наступления холодов, тем более ущерб энергетике страны превысил уже миллиард долларов.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
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