Украинцев призвали "готовиться к худшему" в ситуации с электричеством

Украинцам стоит готовится к более напряжённой ситуации с электричеством, заявил мэр Днепропетровска Борис Филатов*.

"Нам нужно готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии", — передаёт слова градоначальника украинское издание "Страна.ua".

По его словам, проблемы со светом во время отопительного сезона будут расти из-за увеличения энергопотребления.