Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 11:09

Украинцев призвали "готовиться к худшему" в ситуации с электричеством

Мэр Днепра Филатов* предупредил о графике включения, а не отключения света

Украинцам стоит готовится к более напряжённой ситуации с электричеством, заявил мэр Днепропетровска Борис Филатов*.

"Нам нужно готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии", — передаёт слова градоначальника украинское издание "Страна.ua".

По его словам, проблемы со светом во время отопительного сезона будут расти из-за увеличения энергопотребления.

Украина запросила аварийную помощь из энергосистем Польши
Украина запросила аварийную помощь из энергосистем Польши

Как уже сообщал Life.ru, Украина потеряла около 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации из-за ударов ВС РФ по инфраструктуре. Отмечалось, что киевские власти не успеют восстановить всё до наступления холодов, тем более ущерб энергетике страны превысил уже миллиард долларов.

* Внесен в список террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров