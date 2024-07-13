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13 июля, 11:50

Украина запросила аварийную помощь из энергосистем Польши

Украина два дня запрашивает аварийную помощь из энергетических систем Польши

На фоне нехватки электричества Украина два дня подряд запрашивает помощь у Польши. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго страны.

"В энергосистеме есть дефицит мощностей. За прошедшие сутки для его частичного покрытия Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистемы Польши", — рассказали в ведомстве, добавив, что импортировалась энергия и сегодня.

Там также добавили, что в Днепропетровской и Харьковской областях без тока остались подстанции. Кроме того, на несколько часов отключалась высоковольтная воздушная линия, которая соединяет системы Украины и Молдавии.

В Минэнерго подчеркнули, что сегодня электричество планируют импортировать из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии. Уточняется, что общий объём может составить 28 725 МВт*ч.

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Напомним, Украина потеряла около 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации из-за российских ударов по инфраструктуре. В "Укрэнерго" отмечали, что Киев не сможет восстановить повреждённые объекты до холодов. Ущерб энергетике страны превысил уже миллиард долларов. По данным компании, Украина бьёт рекорды по импорту электричества из европейских стран.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pand P Studio

Александра Мышляева
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