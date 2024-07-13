Украина запросила аварийную помощь из энергосистем Польши

На фоне нехватки электричества Украина два дня подряд запрашивает помощь у Польши. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго страны.

"В энергосистеме есть дефицит мощностей. За прошедшие сутки для его частичного покрытия Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистемы Польши", — рассказали в ведомстве, добавив, что импортировалась энергия и сегодня.

Там также добавили, что в Днепропетровской и Харьковской областях без тока остались подстанции. Кроме того, на несколько часов отключалась высоковольтная воздушная линия, которая соединяет системы Украины и Молдавии.