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В Китае из крематориев похитили 4 тысячи тел ради медицинских протезов

9 августа, 09:36
В Китае преступники похищали кости и тела из крематориев. Обложка © Freepik / ibrandify

В Китае преступники похищали кости и тела из крематориев. Обложка © Freepik / ibrandify

В Китае из нескольких крематориев и лабораторий таинственным образом исчезли четыре тысячи тел, преступники украли их для производства медицинских протезов и заработали на этом около 53 миллионов долларов. Об этом пишет газета South China Morning Post.

По данным следствия, компания Shanxi Aorui Biomaterials нелегально покупала тела в провинциях Сычуань, Шаньдун и в Гуанси-Чжуанском районе. По уголовному делу задержано 75 человек. Во время обысков полиция нашла 18 тонн человеческих костей и свыше 34 тысяч уже изготовленных протезов. Директор компании уже признал свою вину и сознался в похищении тел и конечностей в крематориях.

Предполагается, что преступная схема оказалась возможна при пособничестве самих крематориев, где тела расчленялись и "выставлялись на продажу" на чёрном рынке. Прокуратура города Тайюань взяла на контроль ход расследования и рассказала журналистам о запутанной схеме поставок "человеческого материала". Там добавили, что речь идёт о производстве аллогенных протезов, для которых действительно нужен костный материал, но всё это должно делаться с согласия пациентов и с соблюдением юридических процедур.

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Ранее сообщалось, что в Кировском районе Северной столицы невменяемый мужчина убил своего отца из-за колбасы и потом ещё месяц жил с его трупом. Тело обнаружили через день после того, как у убитого был день рождения. Пенсионер жил тихо и всю жизнь изучал языки, а вместе с ним на его пенсию жил и отпрыск, который нигде не работал.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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