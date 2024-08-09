В Китае из крематориев похитили 4 тысячи тел ради медицинских протезов 9 августа, 09:36 В Китае преступники похищали кости и тела из крематориев. Обложка © Freepik / ibrandify

В Китае из нескольких крематориев и лабораторий таинственным образом исчезли четыре тысячи тел, преступники украли их для производства медицинских протезов и заработали на этом около 53 миллионов долларов. Об этом пишет газета South China Morning Post.

По данным следствия, компания Shanxi Aorui Biomaterials нелегально покупала тела в провинциях Сычуань, Шаньдун и в Гуанси-Чжуанском районе. По уголовному делу задержано 75 человек. Во время обысков полиция нашла 18 тонн человеческих костей и свыше 34 тысяч уже изготовленных протезов. Директор компании уже признал свою вину и сознался в похищении тел и конечностей в крематориях.

Предполагается, что преступная схема оказалась возможна при пособничестве самих крематориев, где тела расчленялись и "выставлялись на продажу" на чёрном рынке. Прокуратура города Тайюань взяла на контроль ход расследования и рассказала журналистам о запутанной схеме поставок "человеческого материала". Там добавили, что речь идёт о производстве аллогенных протезов, для которых действительно нужен костный материал, но всё это должно делаться с согласия пациентов и с соблюдением юридических процедур.

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Авторы Татьяна Миссуми