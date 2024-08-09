"Ну, какой расчёт?" Брухунова впервые раскрыла, когда закрутила роман с Петросяном
Брухунова заявила, что жила с Петросяном ещё за 6 лет до развода со Степаненко
Петросян и Брухунова с детьми. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Татьяна Брухунова
35-летняя жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова призналась, что жить с супругом начала за 6 лет до его развода с коллегой по цеху Еленой Степаненко. Раньше поклонники считали, что пара завязала отношения за год до свадьбы, в 2018 году.
"Ну, какой расчёт? Как прожить 12 лет с творческим человеком, который всего себя отдаёт работе. С известным человеком, на котором огромный груз ответственности… без чувств? Когда родился Ваган, муж мне признался, что наконец понял, что такое настоящая семья", — сказала Брухунова в интервью стилисту Ксении Князевой на её YouTube-канале.
Проведя небольшие вычисления, получается, что отношения у звёздной пары завязались, когда Брухуновой было 23 года, а Петросяну — 66 лет.
Ранее Life.ru сообщал о том, что 78-летний Евгений Петросян стал отцом во второй раз. Брухунова опубликовала семейное фото с малышкой на руках в соцсети, девочку назвали Матильда. Позже супругу юмориста заподозрили в третьей беременности из-за фото с округлившимся животом.