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9 августа, 10:19

"Ну, какой расчёт?" Брухунова впервые раскрыла, когда закрутила роман с Петросяном

Брухунова заявила, что жила с Петросяном ещё за 6 лет до развода со Степаненко

Петросян и Брухунова с детьми. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Татьяна Брухунова

Петросян и Брухунова с детьми. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Татьяна Брухунова

35-летняя жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова призналась, что жить с супругом начала за 6 лет до его развода с коллегой по цеху Еленой Степаненко. Раньше поклонники считали, что пара завязала отношения за год до свадьбы, в 2018 году.

"Ну, какой расчёт? Как прожить 12 лет с творческим человеком, который всего себя отдаёт работе. С известным человеком, на котором огромный груз ответственности… без чувств? Когда родился Ваган, муж мне признался, что наконец понял, что такое настоящая семья", — сказала Брухунова в интервью стилисту Ксении Князевой на её YouTube-канале.

Проведя небольшие вычисления, получается, что отношения у звёздной пары завязались, когда Брухуновой было 23 года, а Петросяну — 66 лет.

78-летний Петросян блистал на красной дорожке без молодой жены, но с длинноногой красоткой
78-летний Петросян блистал на красной дорожке без молодой жены, но с длинноногой красоткой

Ранее Life.ru сообщал о том, что 78-летний Евгений Петросян стал отцом во второй раз. Брухунова опубликовала семейное фото с малышкой на руках в соцсети, девочку назвали Матильда. Позже супругу юмориста заподозрили в третьей беременности из-за фото с округлившимся животом.

Александра Мышляева
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