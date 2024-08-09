Подразделение ВСУ угодило под российский огонь в Полтаве при переброске из-под Житомира

В Полтаве при переброске из-под Житомира ВС РФ смогли поразить личный состав ВСУ. Об ТАСС рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

"В Полтаве по личному составу, перебрасываемому из-под Житомира, прилетело очень серьёзно. Много 200-х и 300-х", — сказал Лебедев.