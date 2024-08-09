Подразделение ВСУ угодило под российский огонь в Полтаве при переброске из-под Житомира
Подполье: Личный состав ВСУ поражён в Полтаве при переброске из-под Житомира
В Полтаве при переброске из-под Житомира ВС РФ смогли поразить личный состав ВСУ. Об ТАСС рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"В Полтаве по личному составу, перебрасываемому из-под Житомира, прилетело очень серьёзно. Много 200-х и 300-х", — сказал Лебедев.
Ранее координатор николаевского подполья заявил, что Украина несёт большие потери в Курской области. В приграничном украинском городе Сумы находится большое количество машин скорой помощи. Россия продолжает активно уничтожать врага. При этом новая техника и люди со стороны ВСУ "не особо возобновляются".
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