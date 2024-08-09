Мэр Суджи рассказал о ситуации в городе на фоне атак ВСУ Мэр Суджи Слащёв сообщил об эвакуации жителей и проблемах со связью 9 августа, 09:56 Суджа после обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

В городе Суджа Курской области, который оказался в эпицентре атак ВСУ, продолжается эвакуация населения, при этом вражеские обстрелы ещё фиксируются. Об этом сообщил RT градоначальник Виталий Слащёв.

"Всё нормально, эвакуация ведётся, потихоньку ведётся. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?" — сказал чиновник.

По его словам, в Судже наблюдаются перебои с мобильной связью, однако жители дозваниваются до экстренных служб и просят о помощи.

Авторы Татьяна Миссуми