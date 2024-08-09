Мэр Суджи рассказал о ситуации в городе на фоне атак ВСУ
Мэр Суджи Слащёв сообщил об эвакуации жителей и проблемах со связью
Суджа после обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
В городе Суджа Курской области, который оказался в эпицентре атак ВСУ, продолжается эвакуация населения, при этом вражеские обстрелы ещё фиксируются. Об этом сообщил RT градоначальник Виталий Слащёв.
"Всё нормально, эвакуация ведётся, потихоньку ведётся. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?" — сказал чиновник.
По его словам, в Судже наблюдаются перебои с мобильной связью, однако жители дозваниваются до экстренных служб и просят о помощи.
Напомним, 6 августа украинские военные совершили вылазку в Курскую область, обстреливая мирное население, гражданский транспорт, школы и больницы. Сейчас жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют. По последним данным, травмы в результате атаки ВСУ получили 66 человек, в том числе 9 детей. Обстановка в регионе отнесена к ЧС федерального характера. При этом, по данным МО РФ, противник уже потерял уже около тысячи человек и 102 единицы бронетехники.