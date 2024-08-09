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9 августа, 10:00

Сербский баскетболист Богданович раскритиковал судейство в полуфинале ОИ-2024

Сербский баскетболист, который выступает за клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Атланта Хокс", Богдан Богданович раскритиковал работу судей на полуфинальном матче Олимпиады в Париже. Сербы в матче с США упустили лидерство всего за две минуты до финала.

Он отметил, что американцы — сильные соперники, которым точно не нужна была помощь от судей, которую они получили.

"Мы пытались с ними поговорить. Но, как вы видели, после матча они просто моментально ушли. Они не стали разговаривать с нами, даже не пожали руки, а встали и ушли", — посетовал серб в интервью BasketNews.

В финале США сыграют с хозяевами Игр сборной Франции. Встреча состоится 10 августа. Сербия будет бороться за бронзовые медали с командой Германии.

Сербия едва не сотворила главную сенсацию Парижа, но проиграла США в полуфинале
Сербия едва не сотворила главную сенсацию Парижа, но проиграла США в полуфинале

Ранее Life.ru рассказывал, что американский бегун Ноа Лайлс взял золото на стометровке, обогнав соперника на 0,005 секунды. Серебро ушло спортсмену из Ямайки Кишане Томпсону.

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Михаил Александров/ТАСС

Алексей Берковиц
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