Сербский баскетболист Богданович раскритиковал судейство в полуфинале ОИ-2024

Сербский баскетболист, который выступает за клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Атланта Хокс", Богдан Богданович раскритиковал работу судей на полуфинальном матче Олимпиады в Париже. Сербы в матче с США упустили лидерство всего за две минуты до финала.

Он отметил, что американцы — сильные соперники, которым точно не нужна была помощь от судей, которую они получили.

"Мы пытались с ними поговорить. Но, как вы видели, после матча они просто моментально ушли. Они не стали разговаривать с нами, даже не пожали руки, а встали и ушли", — посетовал серб в интервью BasketNews.

В финале США сыграют с хозяевами Игр сборной Франции. Встреча состоится 10 августа. Сербия будет бороться за бронзовые медали с командой Германии.