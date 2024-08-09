Клопы покусали мужчину во время ВИП-сеанса в кинотеатре Петербурга 9 августа, 10:13 Кинотеатр "Мираж" в Петербурге. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В Санкт-Петербурге клопы искусали мужчину во время сеанса в ВИП-зале кинотеатра "Мираж", расположенном в торговом центре "Европолис". Укусы от насекомых пострадавший заметил уже дома. О случившемся пишет SHOT ПРОВЕРКА.

В петербургском кинотеатре "Мираж" зрители нашли клопов. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Мужчина пришёл на фильм вместе с супругой. Когда свет в зале потух, он почувствовал лёгкое покалывание в ногах, но не стал придавать этому значение. Но на следующее утро пострадавший проснулся с огромными волдырями. По его словам, супруге повезло избежать травм только благодаря тому, что она была в штанах.

В петербургском кинотеатре мужчина пострадал от клопов. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Мужчина сдал необходимые анализы, теперь у него на руках есть заключение эксперта о том, что это именно укусы клопов. Потерпевший оказался не первой жертвой паразитов. В данном кинотеатре посетители уже не раз жаловались на насекомых и даже снимали их на камеру.

Ранее сообщалось, что больших мохнатых пауков стали замечать в кемеровском Белове. По словам местных жителей, волосатых существ можно встретить во дворах, гаражах и даже на шторах в квартирах. Однако в администрации региона заверили, что это южнорусский тарантул (мизгирь), которого не стоит бояться.

Авторы Татьяна Миссуми