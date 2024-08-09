Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 11:51

В центре Луганска начали строительство 10-этажного ЖК

Место строительства дома в Луганске. Обложка © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

Место строительства дома в Луганске. Обложка © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

В центре Луганска начали строительство десятиэтажного жилого комплекса "Дружба". Об этом сообщило агентство "ЛуганскИнформЦентр" со ссылкой на руководителя проекта Александра Жунусова.

Паспорт объекта. Обложка © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

Паспорт объекта. Обложка © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

Дом построят недалеко от Театра кукол. Объект будет состоять из шести секций, в которые войдут однокомнатные, двухкомнатные, трёхкомнатные и четырёхкомнатные квартиры, а также коммерческие помещения. Во дворе поставят детскую площадку и сделают спортивные зоны. Планируется, что квадратный метр будет стоить около 110 тысяч рублей.

"На данном этапе мы выполнили ограждение строительной площадки, организацию бытового городка, планировку площадки, вырубку зелёных насаждений. До ноября планируем здесь выполнить фундаменты, техподполье, установить все малые и большие механизации", — рассказал Жунусов. Объект планируют сдать в конце следующего года.

Краснодарский край восстанавливает 32 социальных объекта в Херсонской области
Краснодарский край восстанавливает 32 социальных объекта в Херсонской области

А ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о том, как российская столица помогает восстанавливать города-побратимы — Донецк и Луганск. В 2024 году планируется восстановить более 1200 зданий, около 230 тысяч квадратных метров дорог и не менее 250 километров инженерных сетей.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров