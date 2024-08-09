В центре Луганска начали строительство 10-этажного ЖК

В центре Луганска начали строительство десятиэтажного жилого комплекса "Дружба". Об этом сообщило агентство "ЛуганскИнформЦентр" со ссылкой на руководителя проекта Александра Жунусова.

Паспорт объекта. Обложка © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

Дом построят недалеко от Театра кукол. Объект будет состоять из шести секций, в которые войдут однокомнатные, двухкомнатные, трёхкомнатные и четырёхкомнатные квартиры, а также коммерческие помещения. Во дворе поставят детскую площадку и сделают спортивные зоны. Планируется, что квадратный метр будет стоить около 110 тысяч рублей.

"На данном этапе мы выполнили ограждение строительной площадки, организацию бытового городка, планировку площадки, вырубку зелёных насаждений. До ноября планируем здесь выполнить фундаменты, техподполье, установить все малые и большие механизации", — рассказал Жунусов. Объект планируют сдать в конце следующего года.