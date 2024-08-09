Раскрыты имена мировых звёзд, которые выступят на закрытии Олимпиады в Париже
Variety: Билли Айлиш, Снуп Догг и Red Hot Chili Peppers выступят на закрытии ОИ
На церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже, которая состоится 11 августа, выступят певица Билли Айлиш, рэпер Снуп Догг и группа Red Hot Chili Peppers, сообщает издание Variety со ссылкой на источники.
Билли Айлиш и Снуп Догг. Коллаж © ТАСС / AP / Jordan Strauss, ABACA / Marechal Aurore
По информации издания, концерт знаменитостей будет представлять собой микс из заранее записанных фрагментов и живых выступлений, они будут транслироваться из Лос-Анджелеса. Продюсером шоу выступит Бен Уинстон, который в 2021 году работал над премией "Грэмми" и проектом CBS "Вечер с Адель". К слову, Снуп Догг уже успел отличиться в ОИ-24, когда участвовал в эстафете олимпийского огня.
А ранее Life.ru рассказывал, что на закрытии Олимпиады в Париже может выступить актёр Том Круз. Звезда и любитель экстремальных трюков хочет спуститься по канату с верхней части стадиона "Стад де Франс", держа олимпийский флаг. Церемония закрытия ОИ состоится 11 августа.
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