Раскрыты имена мировых звёзд, которые выступят на закрытии Олимпиады в Париже

На церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже, которая состоится 11 августа, выступят певица Билли Айлиш, рэпер Снуп Догг и группа Red Hot Chili Peppers, сообщает издание Variety со ссылкой на источники.

По информации издания, концерт знаменитостей будет представлять собой микс из заранее записанных фрагментов и живых выступлений, они будут транслироваться из Лос-Анджелеса. Продюсером шоу выступит Бен Уинстон, который в 2021 году работал над премией "Грэмми" и проектом CBS "Вечер с Адель". К слову, Снуп Догг уже успел отличиться в ОИ-24, когда участвовал в эстафете олимпийского огня.