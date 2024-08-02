Миссия невыполнима: Том Круз попытается спасти имидж парижской Олимпиады

Голливудский актёр Том Круз изъявил желание выступить на церемонии закрытия парижской Олимпиады. Об этом пишет TMZ Sports, ссылаясь на информированные источники.

По сведениям таблоида, известный по франшизе "Миссия невыполнима" артист сам предложил Международному олимпийскому комитету свои услуги. Предполагается, что его участие поможет органично увязать ОИ в Париже с летней Олимпиадой, которая будет проходить в Лос-Анджелесе в 2028 году.