Миссия невыполнима: Том Круз попытается спасти имидж парижской Олимпиады
TMZ: Актёр Том Круз может выступить на церемонии закрытия Олимпиады в Париже
Американский актёр Том Круз. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tomcruise
Голливудский актёр Том Круз изъявил желание выступить на церемонии закрытия парижской Олимпиады. Об этом пишет TMZ Sports, ссылаясь на информированные источники.
По сведениям таблоида, известный по франшизе "Миссия невыполнима" артист сам предложил Международному олимпийскому комитету свои услуги. Предполагается, что его участие поможет органично увязать ОИ в Париже с летней Олимпиадой, которая будет проходить в Лос-Анджелесе в 2028 году.
Также озвучено предположение, что прославившийся своей любовью к экстремальным трюкам актёр хочет спуститься по канату с верхней части "Стад де Франс", держа олимпийский флаг. К слову, он уже снимался в промо к Олимпиаде 2028 года: в ролике он совершает вояж из Франции в Штаты со знаменем ОИ.
Напомним, что 26 июля в Париже состоялась официальная церемония открытия летних Олимпийских игр, и зрелище вызвало возмущение даже у французов: организаторы подготовили антихристианскую сценку с участием кричаще выряженных — а местами голых — актёров. Они показали пародию на Тайную вечерю, в кульминации которой на огромном блюде вынесли обнажённого голубого "Диониса", не отличающегося эстетичным телосложением. Общественные активисты в России уже призвали главу СК Бастрыкина привлечь к ответственности организаторов этого мероприятия.