Журнал Charlie Hebdo показал насмешливую карикатуру про церемонию закрытия ОИ

Сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал в соцсети X карикатуру с фантазией на тему того, как организаторы Олимпиады в Париже планируют удивлять зрителей на церемонии закрытия.

На изображении в плывущей по Сене деревянной лодке стоит нижняя часть человеческого туловища в колготках в сеточку и портупеях. Задний проход в этой конструкции используется как специальное помещение для эпатажного вида артиста, который своим пением будет радовать всех поклонников спорта. Спереди у вымышленного арт-объекта имеются наружные половые органы, в которые вставлен цветок, видимо, отражающий красоту, которую либеральные ценности приносят в мир.