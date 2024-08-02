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2 августа, 09:00

Журнал Charlie Hebdo показал насмешливую карикатуру про церемонию закрытия ОИ

Сборная Франции плывёт по Сене в рамках открытия Олимпиады. Фото © X / Olympics

Сборная Франции плывёт по Сене в рамках открытия Олимпиады. Фото © X / Olympics

Сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал в соцсети X карикатуру с фантазией на тему того, как организаторы Олимпиады в Париже планируют удивлять зрителей на церемонии закрытия.

Карикатура о закрытии Олимпийских игр в Париже. Обложка © X / Charlie Hebdo

Карикатура о закрытии Олимпийских игр в Париже. Обложка © X / Charlie Hebdo

"Олимпийские игры: церемония закрытия будет ещё красивее!" гласит подпись к карикатуре.

На изображении в плывущей по Сене деревянной лодке стоит нижняя часть человеческого туловища в колготках в сеточку и портупеях. Задний проход в этой конструкции используется как специальное помещение для эпатажного вида артиста, который своим пением будет радовать всех поклонников спорта. Спереди у вымышленного арт-объекта имеются наружные половые органы, в которые вставлен цветок, видимо, отражающий красоту, которую либеральные ценности приносят в мир.

"Гадкое гадство": Священник пришёл в ужас после избиения женщины боксёром-трансгендером на Олимпиаде
"Гадкое гадство": Священник пришёл в ужас после избиения женщины боксёром-трансгендером на Олимпиаде

В этом году Олимпиада традиционно приковала внимание зрителей, но, к сожалению, речь о спорте почти не идёт. Церемония открытия собрала в себе все каноны и догмы, по которым существует ЛГБТ*-сообщество. Общество было в ужасе от увиденного, пока западная пресса печатала восторженные комментарии о трансгендерной пародии на "Тайную вечерю". Теперь остаётся только гадать, станут ли организаторы в экстренном порядке менять детали церемонии закрытия, учитывая последствия ошеломительного провала на старте мероприятия.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Владимир Озеров
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