Журнал Charlie Hebdo показал насмешливую карикатуру про церемонию закрытия ОИ
Сборная Франции плывёт по Сене в рамках открытия Олимпиады. Фото © X / Olympics
Сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал в соцсети X карикатуру с фантазией на тему того, как организаторы Олимпиады в Париже планируют удивлять зрителей на церемонии закрытия.
Карикатура о закрытии Олимпийских игр в Париже. Обложка © X / Charlie Hebdo
"Олимпийские игры: церемония закрытия будет ещё красивее!" — гласит подпись к карикатуре.
На изображении в плывущей по Сене деревянной лодке стоит нижняя часть человеческого туловища в колготках в сеточку и портупеях. Задний проход в этой конструкции используется как специальное помещение для эпатажного вида артиста, который своим пением будет радовать всех поклонников спорта. Спереди у вымышленного арт-объекта имеются наружные половые органы, в которые вставлен цветок, видимо, отражающий красоту, которую либеральные ценности приносят в мир.
В этом году Олимпиада традиционно приковала внимание зрителей, но, к сожалению, речь о спорте почти не идёт. Церемония открытия собрала в себе все каноны и догмы, по которым существует ЛГБТ*-сообщество. Общество было в ужасе от увиденного, пока западная пресса печатала восторженные комментарии о трансгендерной пародии на "Тайную вечерю". Теперь остаётся только гадать, станут ли организаторы в экстренном порядке менять детали церемонии закрытия, учитывая последствия ошеломительного провала на старте мероприятия.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.