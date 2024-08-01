"Гадкое гадство": Священник пришёл в ужас после избиения женщины боксёром-трансгендером на Олимпиаде

Православный священник Павел Островский пришёл в смятение из-за участия в Олимпийских играх в Париже боксёра-трансгендера. Атлет, возомнивший себя женщиной, одержал победу над итальянкой Анджелой Карини в бою всего за 46 секунд. Соперница не смогла стерпеть сильных ударов и даже расплакалась.

Фрагмент боксёрского поединка итальянки Карини и трансгендера Хелифа на Играх в Париже. Видео © olympics.com

"Жаль итальянку, которая не смогла выдерживать мужские удары, сказав, что ей было очень больно... Гадкое гадство", — прокомментировал священнослужитель в своём телеграм-канале.

Со слов Островского, это было похоже на обыкновенное избиение, а не на соревнование. Ведь "никаким боксом здесь и не пахнет".