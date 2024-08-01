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1 августа, 15:47

"Гадкое гадство": Священник пришёл в ужас после избиения женщины боксёром-трансгендером на Олимпиаде

Священник Островский пришёл в смятение из-за участия боксёра-трансгендера в ОИ

Алжирский боксёр-трансгендер Хелиф победно поднимает руку после боя с женщиной на Олимпиаде. Фото © ТАСС / Zuma

Алжирский боксёр-трансгендер Хелиф победно поднимает руку после боя с женщиной на Олимпиаде. Фото © ТАСС / Zuma

Православный священник Павел Островский пришёл в смятение из-за участия в Олимпийских играх в Париже боксёра-трансгендера. Атлет, возомнивший себя женщиной, одержал победу над итальянкой Анджелой Карини в бою всего за 46 секунд. Соперница не смогла стерпеть сильных ударов и даже расплакалась.

Фрагмент боксёрского поединка итальянки Карини и трансгендера Хелифа на Играх в Париже. Видео © olympics.com

"Жаль итальянку, которая не смогла выдерживать мужские удары, сказав, что ей было очень больно... Гадкое гадство", прокомментировал священнослужитель в своём телеграм-канале.

Со слов Островского, это было похоже на обыкновенное избиение, а не на соревнование. Ведь "никаким боксом здесь и не пахнет".

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Как рассказывал Life.ru ранее, на Играх в Париже помимо Имана Хелифа есть ещё один мужчина, считающий себя женщиной. Его "коллега" Линь Юйтине родом из Тайваня. В прошлом году этих спортсменов отстранили от участия в ЧМ в Нью-Дели, поскольку после серии ДНК-тестов выяснилось, что у них повышенный уровень тестостерона. Однако это, по всей видимости, нисколько не смутило чиновников из МОК. Они считают, что оба трансгендера соответствуют критериям отбора.

Мария Любицкая
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