"Гадкое гадство": Священник пришёл в ужас после избиения женщины боксёром-трансгендером на Олимпиаде
Священник Островский пришёл в смятение из-за участия боксёра-трансгендера в ОИ
Алжирский боксёр-трансгендер Хелиф победно поднимает руку после боя с женщиной на Олимпиаде. Фото © ТАСС / Zuma
Православный священник Павел Островский пришёл в смятение из-за участия в Олимпийских играх в Париже боксёра-трансгендера. Атлет, возомнивший себя женщиной, одержал победу над итальянкой Анджелой Карини в бою всего за 46 секунд. Соперница не смогла стерпеть сильных ударов и даже расплакалась.
Фрагмент боксёрского поединка итальянки Карини и трансгендера Хелифа на Играх в Париже. Видео © olympics.com
"Жаль итальянку, которая не смогла выдерживать мужские удары, сказав, что ей было очень больно... Гадкое гадство", — прокомментировал священнослужитель в своём телеграм-канале.
Со слов Островского, это было похоже на обыкновенное избиение, а не на соревнование. Ведь "никаким боксом здесь и не пахнет".
Как рассказывал Life.ru ранее, на Играх в Париже помимо Имана Хелифа есть ещё один мужчина, считающий себя женщиной. Его "коллега" Линь Юйтине родом из Тайваня. В прошлом году этих спортсменов отстранили от участия в ЧМ в Нью-Дели, поскольку после серии ДНК-тестов выяснилось, что у них повышенный уровень тестостерона. Однако это, по всей видимости, нисколько не смутило чиновников из МОК. Они считают, что оба трансгендера соответствуют критериям отбора.