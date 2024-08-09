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9 августа, 19:15

В ХМАО девушка порвала промежность во время спуска с аттракциона в аквапарке

В аквапарке в городе Сургут Ханты-Мансийского Автономного округа (ХМАО) у девушки разорвало промежность во время спуска с горки. Пострадавшую доставили в больницу, сообщила акушер-гинеколог Ляйсан Хисамиева.

Девушка скатилась с горки в аквапарке на Урале. Видео © Telegram / Ural Mash

"На днях была девочка, 20 лет. Решила она сходить в аквапарк. Когда она скатывалась с самой высокой горки по течению воды на высокой скорости и у неё случился разрыв промежности", — пояснила гинеколог.

Пострадавшую на скорой отвезли в гинекологию, сообщает URA.ru. Медики наложили девушке под наркозом швы на промежность. В настоящее время она еле передвигается и собирается подавать заявление в суд на аквапарк.

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А ранее Life.ru писал, что в аквапарке в Москве семилетней девочке зажало руку на аттракционе. У пострадавшей произошло растяжение локтевых связок, её отправили в травмпункт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MAD.vertise

Дарья Нарыкова
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