В ХМАО девушка порвала промежность во время спуска с аттракциона в аквапарке

В аквапарке в городе Сургут Ханты-Мансийского Автономного округа (ХМАО) у девушки разорвало промежность во время спуска с горки. Пострадавшую доставили в больницу, сообщила акушер-гинеколог Ляйсан Хисамиева.

Девушка скатилась с горки в аквапарке на Урале. Видео © Telegram / Ural Mash

"На днях была девочка, 20 лет. Решила она сходить в аквапарк. Когда она скатывалась с самой высокой горки по течению воды на высокой скорости и у неё случился разрыв промежности", — пояснила гинеколог.

Пострадавшую на скорой отвезли в гинекологию, сообщает URA.ru. Медики наложили девушке под наркозом швы на промежность. В настоящее время она еле передвигается и собирается подавать заявление в суд на аквапарк.