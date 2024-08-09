Откапывал руками: Сотрудник МЧС в свой выходной спас мальчика от смерти на пляже под Калининградом

Мальчик чуть не погиб из-за обвала берега на пляже в калининградском посёлке Янтарный. Об инциденте рассказали в МЧС России.

Мальчик, который чуть не погиб на калининградском пляже, вместе с мамой приехал к спасателям. Видео © Telegram / МЧС России

"В калининградском посёлке Янтарный дети гуляли по набережной Балтийского моря. Берег обвалился, и 11-летнего мальчика завалило песком", — рассказали в ведомстве.

Мальчику повезло, так как на пляже в свой выходной отдыхал сотрудник МЧС Андрей Гончаров вместе с женой. Они прибежали на крики детей, откопали мальчишку и привели его в чувства.