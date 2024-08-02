Мальчика сняли с карниза на 7-м этаже в Норильске и нашли его рыдающую сестрёнку

Жители заметили ребёнка, который прекрасно устроился на подоконнике седьмого этажа. Испугавшись, неравнодушные люди забили тревогу и вызвали подмогу. К дому приехали пожарные МЧС России. Спасатели поднялись на этаж по автолестнице. Они сняли мальчика и, вернув домой, заметили, что там находится только плачущая шестилетняя девочка. Девочка была очень напугана. Брата и сестру передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.