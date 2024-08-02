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2 августа, 10:00

Мальчика сняли с карниза на 7-м этаже в Норильске и нашли его рыдающую сестрёнку

МЧС: В Норильске спасли ребёнка, который сидел на окне 7-го этажа

Спасатели, снявшие ребёнка с подоконника 7-го этажа. Обложка © Telegram "МЧС России"

Спасатели, снявшие ребёнка с подоконника 7-го этажа. Обложка © Telegram "МЧС России"

Сотрудники МЧС России смогли предотвратить трагедию в Норильске Красноярского края. Спасатели сняли с карниза на седьмом этаже мальчика, сообщает МЧС России в Telegram.

Жители заметили ребёнка, который прекрасно устроился на подоконнике седьмого этажа. Испугавшись, неравнодушные люди забили тревогу и вызвали подмогу. К дому приехали пожарные МЧС России. Спасатели поднялись на этаж по автолестнице. Они сняли мальчика и, вернув домой, заметили, что там находится только плачущая шестилетняя девочка. Девочка была очень напугана. Брата и сестру передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

Мать из Златоуста выбросила троих детей из окна объятой пламенем квартиры
Мать из Златоуста выбросила троих детей из окна объятой пламенем квартиры

Ранее двух малышей, стоящих возле окна и просящих о помощи, заметили спасатели. А когда 38-летняя мать этих детей вернулась в квартиру пьяная, она закатила скандал прибывшим спасателям и объяснила, что просто ушла "погулять", пока её малыши спали. В итоге последним этапом прогулки этой дамы стало отделение полиции. В скандал вмешалась детский омбудсмен Москвы.

Наталья Афонина
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