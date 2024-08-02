Мальчика сняли с карниза на 7-м этаже в Норильске и нашли его рыдающую сестрёнку
МЧС: В Норильске спасли ребёнка, который сидел на окне 7-го этажа
Спасатели, снявшие ребёнка с подоконника 7-го этажа. Обложка © Telegram "МЧС России"
Сотрудники МЧС России смогли предотвратить трагедию в Норильске Красноярского края. Спасатели сняли с карниза на седьмом этаже мальчика, сообщает МЧС России в Telegram.
Жители заметили ребёнка, который прекрасно устроился на подоконнике седьмого этажа. Испугавшись, неравнодушные люди забили тревогу и вызвали подмогу. К дому приехали пожарные МЧС России. Спасатели поднялись на этаж по автолестнице. Они сняли мальчика и, вернув домой, заметили, что там находится только плачущая шестилетняя девочка. Девочка была очень напугана. Брата и сестру передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.
Ранее двух малышей, стоящих возле окна и просящих о помощи, заметили спасатели. А когда 38-летняя мать этих детей вернулась в квартиру пьяная, она закатила скандал прибывшим спасателям и объяснила, что просто ушла "погулять", пока её малыши спали. В итоге последним этапом прогулки этой дамы стало отделение полиции. В скандал вмешалась детский омбудсмен Москвы.