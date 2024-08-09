В НАС раскритиковали легендарную "буханку", призвав запретить ей выезд на общие дороги

УАЗ-452, называемый в народе "буханкой", технологически устарел, опасен в эксплуатации, а выезд на нём на дороги общего пользования должен быть запрещён. Такое мнение выразил вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Ян Хайцеэр.

В беседе с "Газетой.ру" он сказал, что в большинстве случаев УАЗ покупают те, кому не по средствам прочие внедорожники. При этом сейчас на автомобильном рынке можно сделать выбор между дорогими моделями иностранного производства, преимущественно западного, и УАЗом. Последние, по его мнению, совершенно не стоят тех денег, за которые их продают.

"На мой взгляд, УАЗы не соответствуют своей стоимости", — объяснил эксперт.

Подводя итог, Хайцеэр назвал "буханку" не совместимой с современными требованиями к автомобилю, особенно в вопросах безопасности. По его мнению, эти машины не должны регистрироваться в органах технадзора.