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9 августа, 13:05

В НАС раскритиковали легендарную "буханку", призвав запретить ей выезд на общие дороги

НАС: УАЗ-452 "буханка" устарел, опасен и не соответствует своей стоимости

УАЗ-452 "буханка". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IvanGrabilin

УАЗ-452 "буханка". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IvanGrabilin

УАЗ-452, называемый в народе "буханкой", технологически устарел, опасен в эксплуатации, а выезд на нём на дороги общего пользования должен быть запрещён. Такое мнение выразил вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Ян Хайцеэр.

В беседе с "Газетой.ру" он сказал, что в большинстве случаев УАЗ покупают те, кому не по средствам прочие внедорожники. При этом сейчас на автомобильном рынке можно сделать выбор между дорогими моделями иностранного производства, преимущественно западного, и УАЗом. Последние, по его мнению, совершенно не стоят тех денег, за которые их продают.

"На мой взгляд, УАЗы не соответствуют своей стоимости", — объяснил эксперт.

Подводя итог, Хайцеэр назвал "буханку" не совместимой с современными требованиями к автомобилю, особенно в вопросах безопасности. По его мнению, эти машины не должны регистрироваться в органах технадзора.

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Возможно, знаменитую "буханку" действительно стоило бы осовременить, но вот у других моделей УАЗа с этим сложностей не возникает. Ранее Life.ru рассказывал о том, как умельцы из Энгельса "допилили" под военные нужды российский внедорожник "УАЗ-хантер". Модификация получила имя "Варан".

Юрий Лысенко
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