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9 августа, 13:19

Огромная акула загрызла лакедру прямо на крючке у рыбаков в Приморье

Акула съела улов рыбаков и оставила их без ухи в Приморье

Акула напала на крупную добычу рыбаков в Приморском крае. Мужчины остались без ухи на обед, сообщает Telegram-канал Svodka25.

Акула съела улов рыбаков в Приморье. Видео © Telegram / Svodka25

Друзья решили провести день на свежем воздухе, отправившись мужской компанией на рыбалку в залив Петра Великого вблизи острова Рейнеке. Одному из "охотников" на удочку попалась здоровенная лакедра, правда, дожить до лодки жаберная не смогла.

В воде рыбу перехватила голодная и крупная акула, которая разорвала добычу прямо у рыбаков на глазах. В результате на берег они вытащили лишь голову, сами благо от хищника не пострадали.

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Ранее Life.ru рассказал о ещё одном смельчаке из Приморья, который встретился с акулой. Суровый житель нашёл хищника на берегу и недолго думая просто вернул обратно в море.

Обложка ©

Telegram / Svodka25

Наталья Афонина
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