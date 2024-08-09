Огромная акула загрызла лакедру прямо на крючке у рыбаков в Приморье

Акула напала на крупную добычу рыбаков в Приморском крае. Мужчины остались без ухи на обед, сообщает Telegram-канал Svodka25.

Акула съела улов рыбаков в Приморье. Видео © Telegram / Svodka25

Друзья решили провести день на свежем воздухе, отправившись мужской компанией на рыбалку в залив Петра Великого вблизи острова Рейнеке. Одному из "охотников" на удочку попалась здоровенная лакедра, правда, дожить до лодки жаберная не смогла.

В воде рыбу перехватила голодная и крупная акула, которая разорвала добычу прямо у рыбаков на глазах. В результате на берег они вытащили лишь голову, сами благо от хищника не пострадали.