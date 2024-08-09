Кореянка, покорившая зрителей Олимпиады харизмой, потеряла сознание на пресс-конференции
Призёр Олимпиады по стрельбе Ким Е Джи упала в обморок на пресс-конференции
Южнокорейская стрелок из пневматического пистолета Ким Е Джи. Обложка © ТАСС / AP / Manish Swarup
31-летняя южнокорейская спортсменка Ким Е Джи, завоевавшая серебро в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на парижской Олимпиаде, упала в обморок во время пресс-конференции в городе Имсил в Южной Корее. Об этом пишет агентство Yonhap.
Девушка лишилась чувств прямо во время интервью с журналистами, кроме того, у неё произошла судорога. По сведениям агентства, причиной обморока стал стресс и истощение после соревнований. Чтобы прийти в себя, Ким Е Джи потребовалось порядка 10 минут. Спортсменке оказали медицинскую помощь и госпитализировали.
Ранее Life.ru уже рассказывал о Ким Е Джи, которая покорила зрителей Олимпиады своими навыками, хладнокровием и стилем. Это та самая милая девушка, которая с невозмутимым лицом била по мишеням из пистолета, в то время как у неё на поясе висел плюшевый слоник, подаренный её дочкой.