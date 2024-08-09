Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 13:41

Кореянка, покорившая зрителей Олимпиады харизмой, потеряла сознание на пресс-конференции

Призёр Олимпиады по стрельбе Ким Е Джи упала в обморок на пресс-конференции

Южнокорейская стрелок из пневматического пистолета Ким Е Джи. Обложка © ТАСС / AP / Manish Swarup

Южнокорейская стрелок из пневматического пистолета Ким Е Джи. Обложка © ТАСС / AP / Manish Swarup

31-летняя южнокорейская спортсменка Ким Е Джи, завоевавшая серебро в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на парижской Олимпиаде, упала в обморок во время пресс-конференции в городе Имсил в Южной Корее. Об этом пишет агентство Yonhap.

Девушка лишилась чувств прямо во время интервью с журналистами, кроме того, у неё произошла судорога. По сведениям агентства, причиной обморока стал стресс и истощение после соревнований. Чтобы прийти в себя, Ким Е Джи потребовалось порядка 10 минут. Спортсменке оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Фурор от легендарного "Лебединого озера" на Олимпиаде объявили победой русских
Фурор от легендарного "Лебединого озера" на Олимпиаде объявили победой русских

Ранее Life.ru уже рассказывал о Ким Е Джи, которая покорила зрителей Олимпиады своими навыками, хладнокровием и стилем. Это та самая милая девушка, которая с невозмутимым лицом била по мишеням из пистолета, в то время как у неё на поясе висел плюшевый слоник, подаренный её дочкой.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Олимпийские игры в Париже
  • Южная Корея
  • Спорт
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров