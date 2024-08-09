Кореянка, покорившая зрителей Олимпиады харизмой, потеряла сознание на пресс-конференции

31-летняя южнокорейская спортсменка Ким Е Джи, завоевавшая серебро в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на парижской Олимпиаде, упала в обморок во время пресс-конференции в городе Имсил в Южной Корее. Об этом пишет агентство Yonhap.

Девушка лишилась чувств прямо во время интервью с журналистами, кроме того, у неё произошла судорога. По сведениям агентства, причиной обморока стал стресс и истощение после соревнований. Чтобы прийти в себя, Ким Е Джи потребовалось порядка 10 минут. Спортсменке оказали медицинскую помощь и госпитализировали.