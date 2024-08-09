В Петербурге отремонтируют самый высокий памятник Ленину

На Московской площади в Северной столице начался ремонт самого высокого памятника Ленину. Ордер на реконструкцию и сохранение объекта культурного наследия выдал ГАТИ, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

На данный момент специалисты проводят монтаж ограждения строительной площадки вокруг скульптуры. В будущем в рамках ремонта сделают бронзовый монумент и гранитный постамент. Завершить реконструкцию планируют в середине октября текущего года.

Культурный объект построили в 1970 году по проекту скульптора Аникушина и архитектора Каменского. Вместе с постаментом его высота составляет 16 метров, а сама статуя – 8 метров.