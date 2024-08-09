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9 августа, 14:11

В Петербурге отремонтируют самый высокий памятник Ленину

Самый высокий памятник Ленину в Санкт-Петербурге. Обложка © телеканал "Санкт-Петербург"

Самый высокий памятник Ленину в Санкт-Петербурге. Обложка © телеканал "Санкт-Петербург"

На Московской площади в Северной столице начался ремонт самого высокого памятника Ленину. Ордер на реконструкцию и сохранение объекта культурного наследия выдал ГАТИ, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

На данный момент специалисты проводят монтаж ограждения строительной площадки вокруг скульптуры. В будущем в рамках ремонта сделают бронзовый монумент и гранитный постамент. Завершить реконструкцию планируют в середине октября текущего года.

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Культурный объект построили в 1970 году по проекту скульптора Аникушина и архитектора Каменского. Вместе с постаментом его высота составляет 16 метров, а сама статуя – 8 метров.

На Урале ситуация иначе. Там памятник Ленина пытаются снести целый день. Неожиданная "декоммунизация" закончилась геморроем для бригады рабочих. Как бы не пробовали они попрощаться с Вождём мирового пролетариата — ничего не выходило. Единственное, что они получили — это сломанный гидромолот и чуть не перевернутый кран.

Наталья Афонина
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