Стали известны самые популярные клички кошек в Москве

Москвичи чаще всего называют кошек Мусями, на втором месте — Буся, а на третьем — Барсик. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета государственных услуг. Кроме того, в 2024 в число самых популярных имён для пушистиков вошли Алиса, Симба, Биргир, Кузя, Маруся, Мася и Персик (в указанном порядке).

Египетская мау — самая популярная порода кошек в Москве. Фото © Wikipedia / liz west

На данный момент в Москве одной из самых востребованных пород кошек является египетская мау. Также в топ-10 входят шотландская вислоухая, британская короткошерстная, мейн-кун и скоттиш-страйт. В то же время многие владельцы питомцев не знают, к какой породе принадлежит их зверь, в результате чего часто не указывают происхождение или обозначают как "беспородный", "другая" или "домашняя", следует из результатов опроса.