Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 19:29

Стали известны самые популярные клички кошек в Москве

Москвичи чаще всего дают своим кошкам клички Муся, Барсик и Персик

Москвичи чаще всего называют кошек Мусями, на втором месте — Буся, а на третьем — Барсик. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета государственных услуг. Кроме того, в 2024 в число самых популярных имён для пушистиков вошли Алиса, Симба, Биргир, Кузя, Маруся, Мася и Персик (в указанном порядке).

Египетская мау — самая популярная порода кошек в Москве. Фото © Wikipedia / liz west

Египетская мау — самая популярная порода кошек в Москве. Фото © Wikipedia / liz west

На данный момент в Москве одной из самых востребованных пород кошек является египетская мау. Также в топ-10 входят шотландская вислоухая, британская короткошерстная, мейн-кун и скоттиш-страйт. В то же время многие владельцы питомцев не знают, к какой породе принадлежит их зверь, в результате чего часто не указывают происхождение или обозначают как "беспородный", "другая" или "домашняя", следует из результатов опроса.

Целители с лапками: Названы болезни, которые лечат разные породы кошек
Целители с лапками: Названы болезни, которые лечат разные породы кошек

Ранее администратор команды волонтёров "Найди меня" рассказала, что делать, если ваш любимый Барсик или Мурзик потерялся. По её словам, не стоит впадать в панику и лить горькие слёзы. Нужно сразу начинать поиски пропавшего друга, а начать стоит с квартиры: пушистики очень любят прятаться в укромных уголках.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Cindy Ching

Александра Мышляева
  • Новости
  • Животные/ домашние питомцы
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров