Стали известны самые популярные клички кошек в Москве
Москвичи чаще всего дают своим кошкам клички Муся, Барсик и Персик
Москвичи чаще всего называют кошек Мусями, на втором месте — Буся, а на третьем — Барсик. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета государственных услуг. Кроме того, в 2024 в число самых популярных имён для пушистиков вошли Алиса, Симба, Биргир, Кузя, Маруся, Мася и Персик (в указанном порядке).
Египетская мау — самая популярная порода кошек в Москве. Фото © Wikipedia / liz west
На данный момент в Москве одной из самых востребованных пород кошек является египетская мау. Также в топ-10 входят шотландская вислоухая, британская короткошерстная, мейн-кун и скоттиш-страйт. В то же время многие владельцы питомцев не знают, к какой породе принадлежит их зверь, в результате чего часто не указывают происхождение или обозначают как "беспородный", "другая" или "домашняя", следует из результатов опроса.
Ранее администратор команды волонтёров "Найди меня" рассказала, что делать, если ваш любимый Барсик или Мурзик потерялся. По её словам, не стоит впадать в панику и лить горькие слёзы. Нужно сразу начинать поиски пропавшего друга, а начать стоит с квартиры: пушистики очень любят прятаться в укромных уголках.
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