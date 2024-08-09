На Украине бандеровскую кричалку напечатали на гривнах Банк Украины представил новые банкноты с нацистским лозунгом 9 августа, 14:22 Купюры Украины с нацистским лозунгом. Обложка © НБУ

Национальный Банк Украины (НБУ) презентовал новые банкноты с лозунгом экстремистского объединения "Организация украинских националистов"* – "Слава Украине! Героям слава!". Надпись появится в правом верхнем углу купюры. Об этом сообщается на сайте учреждения.

НБУ представил купюры с нацистским лозунгом. Фото © НБУ

По словам руководителя НБУ Андрея Пышного, эти слова якобы "отражают очень важную суть". Первые видоизменённые банкноты номиналом 500 и 1000 гривен уже введены в оборот. Нацистскую кричалку планируется также напечатать на 50, 100 и 200 гривнах. Пышный подчеркнул, что старые деньги не отменяются, а у новых сохранится прежняя система защиты от подделок.

"Действующие банкноты не отменяются, ими можно пользоваться — это законное платёжное средство. Не нужно бежать и что-то менять", — сказал он.

Ранее Минюст России внёс лозунг "Слава Украине, героям слава" в перечень нацистской атрибутики. Кричалка появилась в 1939 году и использовалась бандеровцами для распознавания свой — чужой. Позже лозунг стал сопровождаться поднятие выпрямленной руки под небольшим углом. Украинские националисты встречали этим лозунгов немцев, оккупировавших территорию СССР в годы Великой Отечественной войны. Сегодня фраза "Слава Украине, героям слава" постоянно используется политиками в Киеве, в том числе Владимиром Зеленским.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

Авторы Татьяна Миссуми