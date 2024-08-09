На Украине начали снос "Холма Славы"
Азаров: В Калуше начали сносить титановый обелиск и стелу мемориала "Холм Славы"
Мемориально-скульптурный комплекс "Холм Славы" в Калуше. Обложка © Telegram / Николай Янович Азаров
На западе Украины продолжают разрушать памятники и скульптурные комплексы. Тем самым власть старается отговорить народ от прошлого и постараться забыть свои корни, заявил бывший премьер страны Николай Азаров в Telegram.
Мемориально-скульптурный комплекс "Холм Славы" в Калуше. Фото © Telegram / Николай Янович Азаров
Например, власти Ивано-Франковской области решили снести в городе Калуше мемориально-скульптурный комплекс "Холм Славы". Для начала там решили убрать надпись "1941–1945" на гранитной стеле и большое каменное панно с барельефами лиц людей. Потом начнётся работа по демонтажу титанового обелиска.
"Киевский режим, не сколотивший и собачьей будки в своей жизни, снова продолжает разрушать памятники на Украине, пытаясь заставить украинцев забыть свои корни и свою историю, — написал Азаров.
Напомним, что в начале 2023 года кабмин Украины одобрил законопроект, по которому упрощаются демонтаж и уничтожение памятников, связанных с Российской империей или советской историей. Данный документ позже получил известность в обществе под названием "Анти-Пушкин". Спустя время власти инициировали изъятие из госреестра ряда таких монументов, в числе которых памятники Пушкину, Суворову и Ушакову. Украина уже успела демонтировать памятник поэту Александру Пушкину, снести памятник Ватутину, командиру Гражданской войны Щорсу и императрице Екатерине II.