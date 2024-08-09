На Украине начали снос "Холма Славы"

На западе Украины продолжают разрушать памятники и скульптурные комплексы. Тем самым власть старается отговорить народ от прошлого и постараться забыть свои корни, заявил бывший премьер страны Николай Азаров в Telegram.

Мемориально-скульптурный комплекс "Холм Славы" в Калуше. Фото © Telegram / Николай Янович Азаров

Например, власти Ивано-Франковской области решили снести в городе Калуше мемориально-скульптурный комплекс "Холм Славы". Для начала там решили убрать надпись "1941–1945" на гранитной стеле и большое каменное панно с барельефами лиц людей. Потом начнётся работа по демонтажу титанового обелиска.