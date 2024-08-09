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9 августа, 14:43

Скандал со словами Лебедева о "Матерях Беслана" в интервью Дудю* рассудит Генпрокуратура

Останина просит ГП проверить интервью Лебедева у Дудя* из-за "Матерей Беслана"

Интервью Юрия Дудя* с Артемией Лебедевый попросили проверить на признак нарушения российского законодательства. Обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову направила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Запрос есть в распоряжении РИА "Новости".

"Принимая во внимание указанные обстоятельства, просим Вас, уважаемый Игорь Викторович, поручить провести проверку по факту нарушения российского законодательства", — сказано в обращении.

Представители ГД заметили, что в интервью есть множество нецензурных слов и выражений. Также видеоматериал переполнен оскорблениями в адрес Всероссийской общественной организации пострадавших от террористических актов "Голос Беслана" и Ассоциации террористических актов "Матери Беслана". Останина объяснила, что подобные выражения недопустимы хотя бы из-за "вероломной" атаки ВСУ в Курской области, нападения на населённые пункты Белгородской области" и трагедии в "Крокус сити холле".

Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной, но не от всей души
Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной, но не от всей души

Ранее Life.ru рассказал о том, что Мизулина решила подать в суд на блогера Артемием Лебедевым. Глава лиги безопасности приняла решение также после интервью у Дудя*. В материале лебедев назвал деятельность Мизулиной инфо терроризмом, который приносит России только вред.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Обложка ©

Telegram / Дудь*, © ТАСС / Сергей Фадеичев

Наталья Афонина
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