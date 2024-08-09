Звезда National Geographic получил 10 лет за изнасилование 42 собак в личной пыточной Британского ведущего и зоолога Бриттона осудили на 10 лет за изнасилование собак 9 августа, 15:04 Адам Бриттон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / adambritton

В Великобритании известный телеведущий, зоолог и звезда National Geographic Адам Бриттон признан виновным в изнасиловании 42 собак и убийстве 39 из них, свои злодеяния он снимал на видео и размещал в Сети. Об этом сообщает Би-би-си.

Следствие доказало преступления Бриттона в период с 2021 по 2022 годы. Обычно он находил своих хвостатых жертв самостоятельно, а иногда ему отдавали питомцев те, кто не имел денег на их содержание. Также зоолог извращался над своими овчарками Урсой и Болтом. В его доме полиция нашла пыточную для животных, а судья во время заседания назвала преступления "выходящими за рамки человеческого понимания".

Бриттон признал свою вину по 56 пунктам обвинения в изнасиловании питомцев. Когда в суде зачитывались материалы дела о его садистских издевательствах, то некоторые из присутствовавших выходили в коридор, не в силах сдержать слёз. Обвиняемого приговорили к 10 годам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Калуге мужчина привязал своего пса к машине, протащил его по трассе и оставил умирать на обочине. Несчастное животное в итоге спасли волонтёры, а его бывший хозяин теперь может получить три года заключения в колонии.

Авторы Татьяна Миссуми