Внезапно! Москву вместе с непогодой накроет радиационный туман

Уже на этих выходных и всю следующую неделю москвичи могут наблюдать радиационный туман, характерный для осенней погоды. Об этом Агентству городских новостей "Москва" рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

"В столичном регионе ночи сейчас холодные стали — плюс 12–16 градусов тепла, а в ближайшие понедельник и вторник будет ещё холоднее — по ночам до плюс 9 в области, до плюс 12 градусов – в Москве, есть условия для образования радиационного тумана", – сказал синоптик.

По его словам, такое явление накроет не всю Москву целиком, однако туман можно будет наблюдать на протяжении всей следующей недели и даже на этих выходных. Эксперт рассказал, что дымка связана с наступлением утреннего тепла после холодной ночи. Однако, добавил специалист, туман может появиться не только на рассвете. По словам Цыганкова, он может образоваться вечером, стоять всю ночь, а на утро рассеиваться.