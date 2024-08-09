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Регион
9 августа, 15:25

Внезапно! Москву вместе с непогодой накроет радиационный туман

Синоптик Цыганков: Москва столкнётся с радиационным туманом на следующей неделе

Уже на этих выходных и всю следующую неделю москвичи могут наблюдать радиационный туман, характерный для осенней погоды. Об этом Агентству городских новостей "Москва" рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

"В столичном регионе ночи сейчас холодные стали — плюс 12–16 градусов тепла, а в ближайшие понедельник и вторник будет ещё холоднее — по ночам до плюс 9 в области, до плюс 12 градусов – в Москве, есть условия для образования радиационного тумана", – сказал синоптик.

По его словам, такое явление накроет не всю Москву целиком, однако туман можно будет наблюдать на протяжении всей следующей недели и даже на этих выходных. Эксперт рассказал, что дымка связана с наступлением утреннего тепла после холодной ночи. Однако, добавил специалист, туман может появиться не только на рассвете. По словам Цыганкова, он может образоваться вечером, стоять всю ночь, а на утро рассеиваться.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в эти выходные на столицу обрушатся грозы. Согласно прогнозам, утром и днём в субботу в Москве ещё будет хорошая погода с температурой до +25 градусов. Однако к вечеру начнёт падать давление и пойдёт дождь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mzabarovsky

Александра Мышляева
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