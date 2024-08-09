Трэвис Скотт устроил пьяное побоище с телохранителем и угодил в лапы полиции Le Figaro: В Париже задержан рэпер Трэвис Скотт за драку с охранником в отеле 9 августа, 15:40 Трэвис Скотт. Обложка © ТАСС / АР

В Париже полиция задержала рэпера Трэвиса Скотта, который в состоянии алкогольного опьянения устроил потасовку со своим телохранителем в отеле Four Seasons Hotel George V Paris. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на прокуратуру.

Сотрудники отеля вызвали правоохранителей, когда поняли, что не могут самостоятельно утихомирить разбушевавшегося нетрезвого музыканта. Сейчас он взят по стражу по факту "нападения на охранника". Поклонники певца бью тревогу, потому что их кумир всё чаще злоупотребляет алкоголем. Так, в июне этого года Скотт был арестован полицией Майами-бич за пьяное поведение в общественном месте.

Ранее Life.ru рассказывал о том, что недавно звезду "Бандитского Петербурга" задержали за пьяный дебош у отдела полиции. Ещё в конце мая он вместе с друзьями и адвокатом приехал туда, чтобы один из приятелей написал заявление о мошенничестве, однако всех, кроме пострадавшего, попросили выйти.

Авторы Татьяна Миссуми