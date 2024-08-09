Застрявшим в Анапе туристам назвали ещё один способ покинуть курорт, в этот раз по воде

Отдых в Анапе обернулся для некоторых туристов настоящей катастрофой. Люди, которые не купили обратные билеты до дома, не знают теперь, как покинуть курорт. Мест на поезда попросту не осталось, а на стыковочные рейсы цены доходят до 75 тысяч рублей. Однако у россиян всё-таки есть возможность попасть домой.

Как пишет RG.ru, лучшим выходом из ситуации будет добраться до Сочи. Это можно сделать наземным транспортом: на такси, автобусе, "Ласточке" или личном авто. Также можно доехать до Новороссийска или Геленджика, оттуда курсирует "Комета", которая домчит до Сочи по волнам за пять часов. Билет обойдётся одному человеку от пяти до шести тысяч рублей.

"Сейчас ходит только одна "Комета" из Новороссийска и Геленджика в Сочи в 7 утра. Морское судно рассчитано на 120 мест, загрузка полная, маршрут востребован, учитывая нынешнюю обстановку. "Комета" по этому маршруту будет ходить до октября. Впрочем, всё зависит от погоды", — рассказал генеральный директор компании "Водоход Экспресс" Михаил Антошин.

Путешественник со стажем Илья Коноплёв также посоветовал россиянам посмотреть билеты накануне поездки или за несколько часов до отправления поезда. Правда, найти один билет будет проще, чем на всю семью, да ещё и рядом, отметил он.