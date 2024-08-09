Американка утопила любимого паука соседки в пиве и нарвалась на уголовку

Жительнице Флориды были предъявлены обвинения в жестоком обращении с животным из-за того, что она утопила паука своей соседки в стакане с пивом. Об этом сообщает издание Miami Herald.

По информации газеты, ситуация произошла в середине июля. Хозяйка членистоного питомца вернулась домой и не смогла найти своего паука-скакуна — отсутствовал даже террариум, где он жил, что наводило на мысли о краже. Расследования не понадобилось: вскоре ей на телефон пришла смска от 43-летней соседки по дому, в котором было сказано, что она утопила паука в имбирном пиве.

Хозяйка паучка оценила причинённый ей вред в 70 долларов и заявила о случившемся в полицию. Вскоре её сожительнице были предъявлены обвинения: жесткое обращение с животным и бонусом мелкая кража — за выброшенный вольер восьмиглазого "утопленника".

Размеры пауков семейства скакунов не превышают двух сантиметров, зато у них очень развито зрение и мозг. Эти членистоногие считаются любимыми домашними животными арахнофилов.