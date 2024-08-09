Американка утопила любимого паука соседки в пиве и нарвалась на уголовку
MH: Жительница Флориды попала под суд, утопив в имбирном пиве паука соседки
Жительнице Флориды были предъявлены обвинения в жестоком обращении с животным из-за того, что она утопила паука своей соседки в стакане с пивом. Об этом сообщает издание Miami Herald.
По информации газеты, ситуация произошла в середине июля. Хозяйка членистоного питомца вернулась домой и не смогла найти своего паука-скакуна — отсутствовал даже террариум, где он жил, что наводило на мысли о краже. Расследования не понадобилось: вскоре ей на телефон пришла смска от 43-летней соседки по дому, в котором было сказано, что она утопила паука в имбирном пиве.
Хозяйка паучка оценила причинённый ей вред в 70 долларов и заявила о случившемся в полицию. Вскоре её сожительнице были предъявлены обвинения: жесткое обращение с животным и бонусом мелкая кража — за выброшенный вольер восьмиглазого "утопленника".
Размеры пауков семейства скакунов не превышают двух сантиметров, зато у них очень развито зрение и мозг. Эти членистоногие считаются любимыми домашними животными арахнофилов.
Другая необычная история с пауками произошла в Москве. Как ранее рассказывал Life.ru, жительница столицы купила в магазине выращенную клубнику с Кубани и едва не распрощалась с жизнью, попробовав её: в коробке оказалась чёрная вдова, укус которой смертелен. Тем не менее женщина не стала обходиться с незваной гостьей жестоко и посадила её в банку. Через паучиха дала потомство — 20 паучат — и умерла. Теперь их "приёмная мама" будет ждать пока членистоногие вырастут и передаст их в зоомагазин.
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