Нет отчаянию: Психолог раскрыла методику, которая поможет курянам справиться со стрессом
Психолог Кулик: Справиться с горем поможет методика под названием EMDR
Жители приграничных с Украиной регионов РФ, таких как Курская и Белгородская области, а также ДНР и ЛНР, оказались в сложной психологической ситуации из-за постоянных обстрелов и диверсий ВСУ. Справиться с острым горем, стрессом и травмами им может помочь одна из самых эффективных методик под названием EMDR. Об этом заявила клинический медицинский психолог Ольга Кулик в беседе с сайтом MK.Ru.
"Это нейробиологическая методика, которая позволяет ускорить психическую проработку травмирующего события. Специалист работает по определённым протоколам, но принцип в том, чтобы соединить речевую моторику, речь с определёнными движениями глазами. Психическая проработка травмы становится возможной", — отметила специалист.
По её словам, важно начать проработку травмирующего события как можно раньше, чтобы эффект был максимально действенным. Пообщаться со специалистом жители регионов РФ, подвергшихся атаке украинских боевиков, смогут в специальном чате Telegram "КСВО. Разговор с психологом". Там будет создана рубрика "Психологическая поддержка мирному населению приграничных территорий". Люди смогут получить развёрнутый комментарий или персональную консультацию по любым тревожным состояниям.
Ранее Life.ru писал, что подобный чат психологической поддержки действует с 22 июля для семей бойцов СВО. Родные участников спецоперации смогут рассказать о своих тревогах дежурным медицинским психологам. В чат можно обращаться с абсолютно разными вопросами: как пережить горе, депрессию, панические атаки, апатию, бессонницу и прочее.