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9 августа, 19:26

Нет отчаянию: Психолог раскрыла методику, которая поможет курянам справиться со стрессом

Психолог Кулик: Справиться с горем поможет методика под названием EMDR

Жители приграничных с Украиной регионов РФ, таких как Курская и Белгородская области, а также ДНР и ЛНР, оказались в сложной психологической ситуации из-за постоянных обстрелов и диверсий ВСУ. Справиться с острым горем, стрессом и травмами им может помочь одна из самых эффективных методик под названием EMDR. Об этом заявила клинический медицинский психолог Ольга Кулик в беседе с сайтом MK.Ru.

"Это нейробиологическая методика, которая позволяет ускорить психическую проработку травмирующего события. Специалист работает по определённым протоколам, но принцип в том, чтобы соединить речевую моторику, речь с определёнными движениями глазами. Психическая проработка травмы становится возможной", — отметила специалист.

По её словам, важно начать проработку травмирующего события как можно раньше, чтобы эффект был максимально действенным. Пообщаться со специалистом жители регионов РФ, подвергшихся атаке украинских боевиков, смогут в специальном чате Telegram "КСВО. Разговор с психологом". Там будет создана рубрика "Психологическая поддержка мирному населению приграничных территорий". Люди смогут получить развёрнутый комментарий или персональную консультацию по любым тревожным состояниям.

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Ранее Life.ru писал, что подобный чат психологической поддержки действует с 22 июля для семей бойцов СВО. Родные участников спецоперации смогут рассказать о своих тревогах дежурным медицинским психологам. В чат можно обращаться с абсолютно разными вопросами: как пережить горе, депрессию, панические атаки, апатию, бессонницу и прочее.

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Алёна Зиновьева
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