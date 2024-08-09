В России авиадебоширов могут внести в чёрный список и запретить им летать на несколько лет Минтранс РФ одобрил идею ограничения полётов для авиадебоширов на 1 — 3 года 9 августа, 16:08 Авиадебоширов хотят вносить в единый чёрный список. Обложка © freepik / DC Studio

Минтранс России согласен с инициативой сформировать чёрный список авиадебоширов, которым могут запретить полёты на срок до трёх лет. Об этом говорится в телеграм-канале министерства по итогам совещания с МВД и инициаторами идеи ("Аэрофлотом" и депутатом Госдумы Надеждой Школкиной).

"Авиаперевозчики отмечают рост нарушений правил поведения на борту самолёта, угрожающих безопасности полётов. Решением может стать создание единого реестра лиц, воздушная перевозка которых может быть ограничена на срок от 1 до 3 лет в случае повторного нарушения правил", — отмечается в тексте.

В Минтрансе добавили, что также следует расширить список нарушений, за которые пассажиру может быть отказано в услугах авиаперевозки. Инициативу предполагается детально проработать в ближайшее время, чтобы составить поправки к Воздушному кодексу РФ.

Напомним, ещё в мае этого года зампред Комитета Госдумы по экономполитике, координатор направления программы "Развитие туризма" партии "Единая Россия" Надежда Школкина заявила, что в России могут создать единый реестр авиадебоширов. Она пояснила, что сейчас у авиакомпаний есть право не пускать на борт заведомо агрессивного пассажира. Однако у каждого перевозчика создан свой чёрный список, поэтому гражданин может просто переходить от одной авиакомпании к другой, если ему где-то отказали в продаже билета.

Авторы Татьяна Миссуми