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Регион
9 августа, 17:20

Россия попросила Нигер вытащить россиян из плена исламских террористов

МИД РФ направил Нигеру просьбу помочь с освобождением российских заложников

МИД РФ направил Нигеру просьбу об оказании помощи в освобождении сотрудников геологической компании из России. Об этом говорится в заявлении Марии Захаровой на сайте МИД РФ.

"18 июля на юго-западе Нигера в районе н.п. Мбанга (регион Тиллабери) террористы "Группы поддержки ислама и мусульман", аффилированной с "Аль-Каидой"*, совершили нападение на геологов, осуществлявших работы по разведке полезных ископаемых, и их охрану. В результате четыре человека были похищены, погибли несколько нигерских военнослужащих", — говорится в сообщении Захаровой.

Она отметила, что посольство России в Бамако (Республика Мали) находится в постоянном контакте с местными властями. По словам представителя МИД, обращение о содействии было также направлено малийским партнёрам.

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Напомним, террористическая группировка опубликовала видео с обращением двух россиян, которые были взяты в заложники на юго-западе Нигера. Одним из них оказался геолог по имени Юрий, родившийся в России и живший на Украине. Второй заявил, что его зовут Грег, он прибыл в африканскую страну месяц назад для работы в российской компании. О требованиях террористов в обращении не говорилось.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

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Telegram / МИД России

Александра Мышляева
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