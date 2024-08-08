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8 августа, 13:17

МИД Украины обиделся на Нигер из-за разрыва дипотношений

Нигер обидел Украину своим решением о разрыве дипломатических отношений из-за поддержки Киевом местных террористов. МИД Незалежной заверил, что обвинения со стороны африканского государства не соответствуют действительности.

"Обидно, что власти Нигера приняли решение о расторжении дипломатических отношений с Украиной", — сказано в сообщении МИД Украины.

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Напомним, что сначала с Украиной свои отношения разорвала Мали. Страна приняла такое решение из-за того, что Киев поддержал местных повстанцев, которые напали на местное население и учинили засаду защищавшим их бойцам ЧВК "Вагнер" в конце июля. Главное управление разведки Украины призналось, что участвовало в нападении туарегов-радикалов. Позже решение разорвать отношения с Киевом приняла ещё одна африканская страна — Нигер.

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Наталья Афонина
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