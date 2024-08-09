Юрист объяснил, как защититься от харассмента на работе
Юрист Палюлин назвал законы РФ, которые защищают от харассмента на работе
Россиянам объяснили, как защитить себя от харассмента на работе. Прежде всего стоит помнить, что в российском законодательстве он считается сексуальной дискриминацией и карается законом сразу по нескольким статьям. Об этом заявил преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета "Синергия" Антон Палюлин в беседе с RuNews24.ru.
Юрист отметил, что харассмент — это не только домогательства, а также моральное давление или создание угрожающих условий труда. В российском законодательстве хоть и нет чётко прописанного определения харассмента, но есть отдельные аспекты, регулирующиеся различными нормами права.
Например, в Трудовом кодексе существует статья, которая гарантирует работникам право на равные возможности и защиту от дискриминации, в том числе по половому признаку. Целая глава Уголовного кодекса касается преступлений против половой неприкосновенности и свободы. В частности, статья 133 УК РФ предусматривает наказание за принуждение к действиям сексуального характера.
"Совершённое без отягчающих обстоятельств влечёт за собой лишение свободы на срок до 1 года, штраф до 120 тысяч рублей или в размере дохода осуждённого за период до 1 года, обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 1 года", — отметил юрист.
Статья 151 Гражданского кодекса РФ позволяет пострадавшим требовать компенсацию за моральный вред, включая случаи харассмента, добавил эксперт.
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