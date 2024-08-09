Юрист объяснил, как защититься от харассмента на работе

Россиянам объяснили, как защитить себя от харассмента на работе. Прежде всего стоит помнить, что в российском законодательстве он считается сексуальной дискриминацией и карается законом сразу по нескольким статьям. Об этом заявил преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета "Синергия" Антон Палюлин в беседе с RuNews24.ru.

Юрист отметил, что харассмент — это не только домогательства, а также моральное давление или создание угрожающих условий труда. В российском законодательстве хоть и нет чётко прописанного определения харассмента, но есть отдельные аспекты, регулирующиеся различными нормами права.

Например, в Трудовом кодексе существует статья, которая гарантирует работникам право на равные возможности и защиту от дискриминации, в том числе по половому признаку. Целая глава Уголовного кодекса касается преступлений против половой неприкосновенности и свободы. В частности, статья 133 УК РФ предусматривает наказание за принуждение к действиям сексуального характера.

"Совершённое без отягчающих обстоятельств влечёт за собой лишение свободы на срок до 1 года, штраф до 120 тысяч рублей или в размере дохода осуждённого за период до 1 года, обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 1 года", — отметил юрист.

Статья 151 Гражданского кодекса РФ позволяет пострадавшим требовать компенсацию за моральный вред, включая случаи харассмента, добавил эксперт.